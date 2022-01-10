آسوس تكشف النقاب عن أقوى حاسب لوحي

2022/01/10 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت آسوس مؤخرا عن حاسبها اللوحي الأحدث المجهز بمواصفات تقنية تجعله من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة.ويأتي Asus ROG Flow Z13 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مجهز بشاشة لمسية بمقاس 13.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4K، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.ويضمن الأداء الممتاز للحاسب […]

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