توجيه من المرور بمحاسبة مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل

2022/01/10 | 22:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجه مدير المرور العامة اللواء الحقوقي، طارق اسماعيل الربيعي، بمحاسبة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل في بغداد والمحافظات.وذكر بيان لمديرية المرور العامة تلقته /المعلومة/، ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل لما لها […]

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