2022/01/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواقع التواصل تضج بصور الحلبوسي وسط فرحة تعم مدناً بعد فوزه الساحق خبراء يؤكدون دستورية جلسة البرلمان والتهاني تنهال من داخل العراق وخارجه بغداد – قصي منذر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور رئيس تحالف تقدم، محمد ريكان الحلبوسي بعد اعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في دورته الخامسة، كما عمت الفرحة مدناً، عديدة ، تخللتها احتفالات […]

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