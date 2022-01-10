2022/01/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: إرتفاع إصابات كورونا ينذر بموجة جديدة بغداد – ياسين ياس رجحت وزارة الصحة، دخول العراق بموجة جديدة من فايروس كورونا بعد تسجيل ارتفاع تدريجي بعدد الاصابات.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح في تصريح امس انه (من خلال الموقف الوبائي ،نلاحظ زيادة تدريجية مستمرة وملحوظة باعداد الاصابات وزيادة الحالات الموجبة ،مما ينذر ببداية […]

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