2022/01/10 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزان لأربيل و ميسان بالممتاز والنفط يحصد النقاط بالسلة بغداد- ساري تحسين تغلب فريق أربيل لكرة القدم، على ضيفه نوروز أمس باربعة اهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دهوك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر ةمن منافسات الدوري الممتاز.وسجل لأربيل، شيركو كريم في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 12 سجل روا يوسف […]

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