2022/01/10 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالاجماع… الاتحاد الوطني الكردستاني يرشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية يتبع…

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