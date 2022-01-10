المرور توجه بمحاسبة مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل

2022/01/10 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه مدير المرور العامة اللواء الحقوقي، طارق اسماعيل الربيعي، بمحاسبة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل في بغداد والمحافظات.وذكر بيان لمديرية المرور العامة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة …

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