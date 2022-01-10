2022/01/10 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن قائممقام قضاء سيد دخيل حيدر الابراهيمي، اليوم الأثنين، عن انجاز 25% من مشروع إكساء الطرق الريفية في القضاء البالغ 65 كم.وقال الابراهيمي، بحسب بيان لاعلام المحافظة تلقته وكالة ايرث نيوز الذي تفقد سير أعمال تعبيد الطرق الريفية إن، “نسب إنجاز مشروع اكساء الطرق الريفية التابعة للقضاء بلغت 25% وهي تسير بوتيرة […]

ظهرت المقالة إنجاز 25% من مشروع اكساء الطرق الريفية في سيد دخيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز 25% من مشروع اكساء الطرق الريفية في سيد دخيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجاز 25% من مشروع اكساء الطرق الريفية في سيد دخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).