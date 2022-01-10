تحذير من المرور للمركبات الحمل في بغداد والمحافظات

2022/01/10 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تحذيرا بشأن أصحاب مركبات الحمل في بغداد والمحافظات.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقاه (بغداد اليوم) ان "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي وجه مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة للمركبات الحمل لما لها من خطورة على مستخدمي الطريق نتيجة تناثر وتساقط حمولات المركبات على نهر الطريق مما قد يتسبب بحوادث مرورية".

وأضاف أنه "مدير المرور العامة وجه النداء لكل سائقي المركبات بضرورة الألتزام بقواعد واسبقيات المرور لكل لا يتعرضو للمحاسبة القانونية ولكي يتجنبو الحوادث المرورية نتيجة بعض المخالفات التي تسبب حوادث مؤسفة ومنها مخالفة عدم وضع غطاء الحمولة ، حيث ستباشر مفارزنا المرورية بحملاتها لمحاسبة المخالفين في بغداد والمحافظات للحد من هذه المخالفة وحسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

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