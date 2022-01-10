2022/01/10 | 23:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان العراق يفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/10 | 23:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان العراق يفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان العراق يفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).