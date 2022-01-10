2022/01/10 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاثنين، القبض على 6 مطلوبين بقضايا تتعلق بالعنف الاسري في ميسان وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، “نفذت مفارز قسم شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الاسري في مديرية شرطة محافظة ميسان وبإشراف مدير القسم العميد صلاح دحام منحوش ، ممارسة أمنية بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر […]

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