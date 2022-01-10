2022/01/10 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qhyuCAs2jm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد اللامي: أخطأ الإطار التنسيقي بتقدير الموقف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد اللامي: أخطأ الإطار التنسيقي بتقدير الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).