الاتحاد الوطني: برهم صالح مرشح الكرد لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/10 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، ان رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الكرد الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية.وقالت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "برهم صالح المرشح الوحيد للكرد لمنصب رئاسة جمهورية العراق".وانتخب مجلس النواب بجلسته الأولى أمس، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أولا وشاخوان عبد الله نائباً ثانيا.

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