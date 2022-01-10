العثور على جثة امرأة سورية في البتاوين وسط بغداد

2022/01/10 | 23:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة امرأة سورية الجنسية في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “امرأة متسولة سورية عثر على جثتها على الرصيف بالقرب من فندق المدنية المنورة في منطقة البتاوين وسط العاصمة”.واضاف المصدر ان “التحقيقات اثبتت ان حالة الوفاة طبيعية ولا يوجد اي جريمة”، […]

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