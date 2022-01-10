2022/01/10 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تعرضت محافظة السليمانية شمالي العراق، اليوم الاثنين، الى هزة ارضية ثالثة.

وكانت هزتان ارضيتان ضربت المحافظة هذا اليوم، قوتها 4.5 على مقياس رختر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية ثالثة تضرب السليمانية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية ثالثة تضرب السليمانية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).