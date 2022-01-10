2022/01/10 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - السليمانية
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تعرضت محافظة السليمانية شمالي العراق، اليوم الاثنين، الى هزة ارضية ثالثة.
وكانت هزتان ارضيتان ضربت المحافظة هذا اليوم، قوتها 4.5 على مقياس رختر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية ثالثة تضرب السليمانية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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