فايزر: لقاح مخصص للتصدي لمتحور ’أوميكرون’ سيكون جاهزاً خلال شهرين

2022/01/10 | 23:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد رئيس مختبر "فايزر"، الإثنين، أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّرة "أوميكرون" ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار المقبل، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزا في الخريف.

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وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" المالية الأميركية "لا أعلم ما إذا سنكون بحاجة للقاح كهذا، لا أعلم ما إذا سيستخدم ولا كيفية استخدامه، لكن سنكون جاهزين.



المصنع بدأ الإنتاج بالفعل".

وأوضح بورلا "نأمل في التوصّل إلى منتج قادر على توفير وقاية أفضل بكثير من الإصابات تحديدا، لأن الوقاية التي توفرها اللقاحات الحالية في حال تلقي الجرعة الثالثة تحول دون دخول (المصابين) المستشفى معقولة جدا".

من جهته، أشار المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل إلى أن مختبر الشركة يعد لجرعة إضافية خاصة بالمتحوّرة أوميكرون ستكون جاهزة في الخريف، وإلى أن التجارب السريرية ستبدأ "قريبا".

وفي تصريح لشبكة "سي.ان.بي.سي" قال بانسيل "نتباحث حاليا مع مسؤولين صحيين في العالم أجمع من أجل اتخاذ قرار بشأن ما نعتقد أنه الاستراتيجية الأفضل لإعطاء جرعة إضافية في خريف العام 2022".

وشدد على أهمية المحافظة على التقدم الذي تم إحرازه في مواجهة الفيروس وحذّر من خطورة خسارة هذا التقدم.

"أ.ف.ب"

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