2022/01/10 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من ابتزاز ضحاياها من الرجال والنساء بتهديدهم بدفع أموال "باهظة" مقابل عدم نشر صور ومعلومات مسيئة عنهم، سقطت أخيرا فتاة الدقهلية "علياء" بعد شكاوى عديد ضدها

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