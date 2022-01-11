كم من الوقت ستبقى القوات الروسية في كازاخستان؟... مسؤول يرد على CNN

2022/01/10 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت شبكة CNN السفير أرزهان كازيخان، الممثل الكازاخستاني الخاص للتعاون الدولي، في مقابلة حصرية حاورته فيها الزميلة كريستيان أمانبور.

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