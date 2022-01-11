النقل تسجل هزة أرضية ثانية في السليمانية

2022/01/11 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسجيل حدوث هزة أرضية ثانية بقوة (3،5) درجة شمال شرق قضاء جمجمال في محافظة السليمانية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ثانية مساء اليوم في قضاء جمجمال من محافظة السليمانية. وأضافت: ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (16) كم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية" ، مؤكدة انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة" .ودعت هيئة الانواء الجوية، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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