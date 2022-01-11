2022/01/11 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lKfKt6bcswQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكتشف النواعير في قضاء هيت مع علاء بتي في رحال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكتشف النواعير في قضاء هيت مع علاء بتي في رحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).