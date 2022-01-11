مدير صحة الكرخ يعلن تسجيل إصابتين بالمتحور أوميكرون في بغداد

2022/01/11 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ سعد كامل اللامي، الثلاثاء، تسجيل إصابتين بالمتحور أوميكرون في بغداد.

وقال اللامي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "متحور أوميكرون دخل العراق خلال الايام الماضية وسجلت إصابات شمال العراق".

وأضاف أن "العاصمة بغداد ايضا سجلت حالتين بالمتحور الجديد".

وأعلنت وزارة الصحة، امس الاثنين، عن تسجيل قفزة كبيرة بإصابات الجائحة كورونا في عموم البلاد، مبينة انها سجلت 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

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