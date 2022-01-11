بيان للنقل بشأن الهزة الأرضية الثانية التي ضربت السليمانية

2022/01/11 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم الاثنين ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية ثانية مساء هذا اليوم الموافق 10 كانون الثاني 2022 في قضاء جمجمال من محافظة السليمانية.

وبين تقريرها : ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:11:16 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (16) كم شمال شرق قضاء جمجمال من محافظة السليمانية .

واوضحت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى ".

ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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