2022/01/11 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة الكرخ يعلن تسجيل اصابتين بمتحور”اوميكرون” ا ع

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