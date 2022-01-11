وزير خارجية إسرائيل يؤكد إصابته بفيروس كورونا

2022/01/11 | 00:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة على تويتر، الإثنين، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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