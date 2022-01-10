محمد الحلبوسي يتلقى التهنئة من نظيره الأردني

2022/01/11 | 00:48 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة أحمد الصفدي يبارك لمحمد الحلبوسي ونائبيه انتخابهم في مناصبهم

منذ 14 ثانية

رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة أحمد الصفدي يبارك لمحمد الحلبوسي ونائبيه انتخابهم في مناصبهم

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