هزة ارضية تضرب شمال غربي ايران

2022/01/11 | 00:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على سلم ريختر شمال غربي إيران، مساء الاثنين.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في الساعة التاسعة و59 دقيقة و49 ثانية من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض […]

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