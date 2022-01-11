غرينفيلد تحذر روسيا من أي تحرك ضد أوكرانيا

2022/01/11 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من أي تحرك عسكري في أوكرانيا، مؤكدة أن بلادها "تستعد بجدية" لخيارات الرد على المسار الذي ستختاره روسيا في الأسابيع المقبلة.

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