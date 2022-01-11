إعادة‭ ‬111‭ ‬عائلة‭ ‬عراقية من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬

2022/01/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استياء‭ ‬بين‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬استقبال‭ ‬رسمي‭ ‬لبقايا‭ ‬داعش‭ ‬الاجتماعية الموصل‭- ‬الزمان‭ ‬ وصلت‭ ‬111‭ ‬عائلة‭ ‬عراقية‭ ‬تمثل‭ ‬الوجبة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬يرجح‭ ‬ارتباطها‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الجدعة‭ ‬الواقع‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬احتمالات‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬سلبية‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ […]

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