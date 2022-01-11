2022/01/11 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استياء بين الأهالي من استقبال رسمي لبقايا داعش الاجتماعية الموصل- الزمان وصلت 111 عائلة عراقية تمثل الوجبة الرابعة من نوعها، يرجح ارتباطها بتنظيم داعش الدولة الاسلامية ليل السبت من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوب مدينة الموصل في شمال العراق، بحسب مسؤول في المحافظة، مما يرفع احتمالات رد فعل سلبية من الأهالي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة 111 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى الموصل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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