2022/01/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تورط‭ ‬مواطن‭ ‬عراقي‭ ‬برؤية‭ ‬حلم‭ ‬تكرر‭ ‬عليه‭ ‬ثلاث‭ ‬ليال‭ ‬متتاليات،‭ ‬فقصّه‭ ‬على‭ ‬اصدقائه‭ ‬المقربين،‭ ‬خشية‭ ‬تسرّبه‭ ‬الى‭ ‬الكتل‭ ‬والتحالفات‭ ‬والأحزاب‭ ‬والاطارات‭ ‬والتيارات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ قال‭ ‬المواطن‭: ‬رأيت‭ ‬فيما‭ ‬رأيت‭ ‬انّ‭ ‬ساعي‭ ‬بريد‭ ‬عملاقا‭ ‬جاء‭ ‬الى‭ ‬بيتي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬أور‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬ذات‭ ‬ثلاثة‭ ‬دواليب،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن متورط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن متورط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).