إيران تشير الى جهود متوافقة لتوقيع اتفاق موثوق وإسرائيل ترفض الالتزام بمخرجات فيينا

2022/01/11 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬دولته‭ ‬‮«‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التحرك‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬ملزمة‮»‬‭ ‬بمخرجات‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬المحتمل‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬ وأبدى‭ ‬بينيت‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ (‬الكنيست‭) ‬قلقه‭ ‬إذ‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمفاوضات‭ […]

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