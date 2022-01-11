مانشستر يونايتد يصل الدور الرابع من بطولة كأس الأتحاد الإنكليزي

2022/01/11 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق مانشستر يونايتد الى الدور الرابع من مسابقة الإتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد، على ملعب "أولد ترافورد ".وسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 8، كما سجل أستون فيلا هدفاً لكن الغي بداعي التسلل بعد الإستعانة بتقنية الفيديو.وسيلعب مانشستر يونايتد أمام نظيره ميدلزبره في الدور الرابع من البطولة، وذلك بعد القرعة التي أجريت مساء الإثنين.

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