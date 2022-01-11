2022/01/11 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kwty5y0oheE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا جواد : المشهداني تعامل مع الكتلة الاكبر بقانونية ولا نحتاج للذهاب الى المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا جواد : المشهداني تعامل مع الكتلة الاكبر بقانونية ولا نحتاج للذهاب الى المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).