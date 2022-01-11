إدانة دولية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

2022/01/11 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الأمن الدولي واليابان إطلاق كوريا الشمالية الشمالية صاروخا باليستيا الأسبوع الماضي، واصفة سعي بيونغ يانغ لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بالتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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