فايزر: لقاح معد خصيصاً للتصدي لأوميكرون سيكون جاهزاً في آذار

2022/01/11 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – أكد رئيس مختبر فايزر الإثنين أن نسخة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 معدّة للتصدي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا ستكون جاهزة إذا لزم الأمر في آذار/مارس، فيما أشار نظيره في موديرنا إلى التحضير للقاح سيكون جاهزا في الخريف.وقال ألبرت بورلا في تصريح لشبكة “سي.ان.بي.سي” المالية الأميركية “لا أعلم ما إذا […]

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