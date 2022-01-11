تقديم مشروع قانون ضد روسيا لمجلس النواب الأميركي

2022/01/11 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل مكول، وعدد من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بمشروع قانون لتقديم ضمان الحكم الذاتي الأوكراني من خلال تعزيز قانون الدفاع (Guard) لعام 2022.

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