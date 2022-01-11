تصدع جدران منازل إثر سلسلة هزّات في السليمانية

2022/01/11 | 02:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفت الهزات أضرارًا في منازل بالسليمانية

الترا عراق - فريق التحرير

تضررت عدة منازل في السليمانية، إثر سلسلة هزّات أرضية ضربت المدنية مساء الإثنين 10 كانون الثاني/يناير.

وسُجلت أضرار في عدد من المنازل بقضاء جمجمال التابع للمحافظة ومنطقة التكية، حيث أظهرت صور رصدها "الترا عراق"، حصول تشققات في جدران عدد من منازل لشدة الزلازل.

وضربت محافظة السليمانية 3 هزات أرضية بتوقيتات متقاربة، إذ بلغت قوة الأولى 3.4 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 9:15:08 على بعد 3 كم شمال شرق التكية.

واهتزت المدينة مجددًا بقوة 4.5 في تمام الساعة 9:29:49 شمال شرق جمجمال بمساقة 15 كم، قبلّ أنّ تضرب هزة ثالثة بقوة 3.5 درجة في تمام الساعة 11:11.18 بالتوقيت المحلي على مسافة 4 كم جنوب شرق التكية.

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