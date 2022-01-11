الخارجية الأميركية تندد بعقوبات صينية ضد مفوضين في لجنة حريات دينية

2022/01/11 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بعقوبات فرضتها الصين على أربعة مفوضين من اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وقالت إن هذه العقوبات تمثل "إهانة أخرى من قبل جمهورية الصين الشعبية ضد الحقوق في العالم".

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