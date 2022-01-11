حزمة ملاحظات في إصلاح الدولة الأردنية

2022/01/11 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صالونات عمان السياسية هناك دوما محور عام عموما يتحدث به الجميع: مخرجات لجنة الإصلاح والتعديلات الدستورية ومشاريع القوانين التي يقرها البرلمان.

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