انخفاض أسعار النفط بسبب المخاوف من أوميكرون

2022/01/11 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانخفضت أسعار النفط، إذ تغلبت المخاوف المتعلقة بالطلب، الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، على المخاوف من انخفاض الإمدادات من كازاخستان.وتراجع خام برنت 88 سنتا أو 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 80.87 دولار للبرميل.كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.23 دولار للبرميل.وفي التعاملات المبكرة، ارتفع الخامان بنحو 50 سنتا.وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز في شيكاغو:"أسعار النفط تتبع تراجع سوق الأسهم بسبب مخاوف أوميكرون".كما تخلت السوق عن المكاسب التي حققتها في أوائل الجلسة بعد أن قالت ليبيا إن إنتاجها يزداد.وتسربت المخاوف من المتحور أوميكرون إلى سوق النفط، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

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