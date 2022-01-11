2022/01/11 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر "مقذوفا غير محدد"، في ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد، بعدما أطلقت قبل أقل من أسبوع ما قالت إنه صاروخ فرط صوتي.

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