زلزال عنيف قرب السواحل الغربية لجزيرة قبرص

2022/01/11 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.

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