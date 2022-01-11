2022/01/11 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى الآن، لا يزال طريق المحادثات الروسية – الأميركية بشأن توسع نشاطات حلف الناتو شرق القارة الأوروبية، مسدودا، لكن مسؤولي البلدين اتفقوا على مواصلة المناقشات بشأن القضايا الأمنية الأخرى عالية الأهمية، مثل منع غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة أوكرانيا.. بوتين خلق تهديدا بإشعال الحرب وواشنطن تخيره بين طريقين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة أوكرانيا.. بوتين خلق تهديدا بإشعال الحرب وواشنطن تخيره بين طريقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).