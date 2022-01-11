وزير خارجية إيران يوضح هدف زيارته لقطر وما ينوي مناقشته مع الشيخ تميم

2022/01/11 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني أهداف زيارته إلى سلطنة عُمان وقطر مؤكدا على أنها تأتي بإطار تعزيز وترسيخ العلاقات.

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