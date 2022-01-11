ماذا دار بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الصيني؟.. وكالة أنباء صينية تفصل

2022/01/11 | 06:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصّلت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية جوانبا من الحوار الذي دار بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني، وانغ يي، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

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