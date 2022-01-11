فاقد الشيء لا يعطيه 

2022/01/11 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثارت ثائرة ذكور تويتر، من الرجال والنساء طبعاً، فالذكورية فكر لا جنس، على مقالي الأخير المنشور في الحرة بعنوان "عود كبريت" إثباتاً حقيقياً لفكرتي التي وردت في المقال.كيف يمكن أن توصل المعنى الحقيقي للمروءة والشهامة والشرف التي يجب أن تتحلى بها النساء والرجال على حد السواء لمجتمع يحصر هذه الصفات في الرجال وتحديداً في ذكورية الرجال، في العنف والوصاية والتحكم بالآخر وفرض السيطرة؟ كيف يمكن أن تقنع مجتمعاً مبني على هرمية ذكورية، الرجل فيه سيد البيت، ليأتي من بعده ابنه الكبير مهما صغر عمره، ليتمكن، و

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