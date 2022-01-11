2022/01/11 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مصر موازنة طموحة للعام المالي المقبل 2023/2022 بمعدل نمو 5.7% وتحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. 5.7% معدل نمو مستهدف بموازنة العام المالي الجديد.. وخبراء: البنية الأساسية تقود الاقتصاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. 5.7% معدل نمو مستهدف بموازنة العام المالي الجديد.. وخبراء: البنية الأساسية تقود الاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).