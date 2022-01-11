بعد سرقة لأربعة عشر دار سكنية.. شرطة كربلاء تقبض على ثلاثة متهمين

2022/01/11 | 07:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مسدس مع اطلاقات حية ومخازن من نوعه وملابس كانوا يستخدمونها اثناء السرقات.

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