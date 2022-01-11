خلفان يتحدى أن يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام ويوجه رسالة له دون حسن نصرالله ويوضح

2022/01/11 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدى الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، أن يظهر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، للإعلام، وذلك بعد اختفائه عن الظهور العلني في عدد من المحافل والمناسبات التي عادة ما يظهر فيها.

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