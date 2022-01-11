إيطاليا: وفاة رئيس البرلمان الأوروبي عن عمر ناهز 66 عاما

2022/01/11 | 08:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي الليلة الماضية في إيطاليا، عن عمر ناهز 65 عاما.وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي في صفحته على تويتر”: “توفي دافيد ساسولي في الساعة 1.15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا، حيث تم نقله في وقت إلى المستشفى.سيتم الإعلان […]

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