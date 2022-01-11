2022/01/11 | 08:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم شاب في محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء،على قتل أفراد عائلة بأكملها وسط المحافظة.وأخبر مصدر أمني وكالة ايرث نيوز، ان “شاباً مدمنا على المخدرات أقدم على قتل أفراد عائلته جميعا والبالغ عددهم 5 أشخاص باستخدام الرصاص الحي”.وبين المصدر، ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لاكمال […]

ظهرت المقالة النجف..



شاب يقتل جميع أفراد عائلته بالرصاص الحي أولاً على ايرث نيوز.

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